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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:12

В Генпрокуратуре опровергли слухи, что Crocus не проверяли на пожарную безопасность

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ назвали несоответствующей действительности информацию о том, что контрольные органы не проводили проверки пожарной и эксплуатационной безопасности развлекательных объектов в комплексе Crocus City Hall.

"Выявлены публикации, содержащие информацию о непроведении контролирующими органами необходимых проверочных мероприятий соблюдения пожарной и эксплуатационной безопасности развлекательных объектов Крокус Сити Холл", - сказали в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что "данная информация не соответствует действительности".

"Установлено, что все необходимые проверочные мероприятия проводились в полном объеме", - сообщили в прокуратуре.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall Генпрокуратура
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