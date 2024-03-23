В Генпрокуратуре опровергли слухи, что Crocus не проверяли на пожарную безопасность

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ назвали несоответствующей действительности информацию о том, что контрольные органы не проводили проверки пожарной и эксплуатационной безопасности развлекательных объектов в комплексе Crocus City Hall.

"Выявлены публикации, содержащие информацию о непроведении контролирующими органами необходимых проверочных мероприятий соблюдения пожарной и эксплуатационной безопасности развлекательных объектов Крокус Сити Холл", - сказали в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что "данная информация не соответствует действительности".

"Установлено, что все необходимые проверочные мероприятия проводились в полном объеме", - сообщили в прокуратуре.