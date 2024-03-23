Прокуратура не нашла нарушений при вводе в эксплуатацию Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Подмосковные прокуроры провели проверку информации из интернета об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию комплекса Crocus City Hall, эти сведения не подтвердились, сообщает Генпрокуратура РФ в субботу.

"По поручению Генпрокуратуры России прокуратурой Московской области проведена проверка по размещенной в сети Интернет информации об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию Крокус Экспо", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проверки установлено, что Crocus был введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года.

Как подчеркнули в прокуратуре, "сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности".

В ведомстве рекомендовали воздержаться от публичного распространения недостоверных сведений, а журналистам при подготовке публикаций использовать данные, полученные только из официальных источников.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник", а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.

По подозрению в причастности к преступлению задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.