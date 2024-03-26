Эксперты предложили доверить безопасность в торговых центрах автоматике

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В России предложили создать рабочую группу для обсуждения использования технических средств для обеспечения антитеррористической безопасности в торговых центрах. Эту инициативу на экстренном онлайн-совещании по безопасности высказал вице-президент Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан (СТЦ) Павел Люлин.

"Мы делали рабочую группу с Минпромторгом в прошлом году и с региональными (структурами - ИФ), которые контролируют и проверяют антитеррористические режимы в торговых центрах. И я предлагаю сделать такую же рабочую группу на полях Минпромторга как нашего профильного министерства, чтобы нам использовать технические средства пожарной безопасности и эвакуации и, во-первых, снять время принятия решения в такой непростой ситуации с управляющего, либо с начальника службы безопасности, либо со старшего смены, либо вообще с охранника, который может находиться в этот момент в торговом центре, в мониторке и просто быть неспособным принять эти решения. И доверить их автоматике", - сказал Люлин.

По его мнению, необходимо "разработать технический алгоритм по отработке систем в случае террористического нападения". Полагаться на технику для защиты массовых объектов, исключая человеческий фактор и применяя современные системы предупреждения, оповещения и спасения, призывали и другие эксперты.

Комментируя поступившие ранее предложения ввести вооруженную охрану в ТЦ, представители отрасли отметили, что в задачи охраны торговых центров входит в первую очередь скорейшая эвакуация посетителей.

"Наша с вами задача - это максимально возможная эвакуация людей в случае таких происшествий", - подчеркнул президент СТЦ Булат Шакиров.

Подводя итоги совещания, Шакиров сообщил, что организация постарается в срок до 1 апреля 2024 года обработать все прозвучавшие комментарии и подготовить черновик методических рекомендаций.

"Мы параллельно общаемся и с правоохранительными органами, и с частными охранными предприятиями, и с государственными органами власти. Постараемся предпринять все возможное, чтобы эти угрозы минимизировать", - заключил он.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались мужчины с автоматами и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, более 200 пострадали.