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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:22

Минобороны сообщило о 19 сбитых над Белгородской областью реактивных снарядах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью нейтрализовано 19 украинских снарядов реактивной системы залпового огня.

Там уточнили, что атака с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" была отбита в субботу около 23:00 по московскому времени.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду было сбито 10 воздушных целей, пострадали два человека.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Белгородская область Вячеслав Гладков
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