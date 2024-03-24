Минобороны сообщило о 19 сбитых над Белгородской областью реактивных снарядах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью нейтрализовано 19 украинских снарядов реактивной системы залпового огня.

Там уточнили, что атака с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" была отбита в субботу около 23:00 по московскому времени.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду было сбито 10 воздушных целей, пострадали два человека.