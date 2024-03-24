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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 04:15

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников на регион утром в воскресенье.

"На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

В ночь на воскресенье над Белгородской областью было нейтрализовано 19 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". 10 воздушных целей было сбито на подлете к Белгороду.

Александр Гусев Воронеж
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