Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников на регион утром в воскресенье.

"На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

В ночь на воскресенье над Белгородской областью было нейтрализовано 19 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". 10 воздушных целей было сбито на подлете к Белгороду.