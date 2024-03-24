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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:22

Глава Севастополя отменил в городе воздушную тревогу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в субботу вечером, отменено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло менее двух часов.

В это время силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь, Развожаев сообщил об уничтожении более десяти целей, известно о двух пострадавших - ребенок и женщина получили осколочные ранения при падении обломков. Также пострадало несколько домов, повреждено не менее двух газовых труб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
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