Глава Севастополя отменил в городе воздушную тревогу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в субботу вечером, отменено, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло менее двух часов.

В это время силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь, Развожаев сообщил об уничтожении более десяти целей, известно о двух пострадавших - ребенок и женщина получили осколочные ранения при падении обломков. Также пострадало несколько домов, повреждено не менее двух газовых труб.