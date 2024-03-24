Пассажирские катера пострадали при ночной атаке на Севастополь

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Перевозки морским пассажирским транспортом ограничены в Севастополе из-за повреждений, полученных катерами во время ночной массированной ракетной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Морской транспорт: из шести катеров у пяти выбиты стекла. Один катер сейчас работает на основной линии "Графская пристань - Северная сторона", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев добавил, что в воскресенье на поврежденных катерах будут менять стекла и по мере восстановления выводить на работу на линиях.

Также в результате атаки из наземного транспорта были повреждены три пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов, один троллейбус и машина социального такси, у которых пострадали преимущественно стекла, сообщил губернатор.

Ранее Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщила, что в воскресенье будет работать только один пассажирский катер, но не раскрыла причины.

В субботу вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая продлилась почти два часа. В это время силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь, Развожаев сообщил об уничтожении более десяти целей, один человек погиб из-за падения обломков, известно о четырех пострадавших. Также пострадало несколько домов.