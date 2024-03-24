Военные РФ продолжают уничтожение диверсионных групп ВСУ в приграничных районах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что продолжается работа по выявлению украинских диверсионных групп в приграничных районах, в Харьковской области уничтожены реактивные системы залпового огня ВСУ.

"На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины",- говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Минобороны РФ, "в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ".