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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:56

Военные РФ продолжают уничтожение диверсионных групп ВСУ в приграничных районах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что продолжается работа по выявлению украинских диверсионных групп в приграничных районах, в Харьковской области уничтожены реактивные системы залпового огня ВСУ.

"На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп ВСУ в приграничных районах Украины",- говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Минобороны РФ, "в результате огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Потихоново и Землянки Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ".

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Харьковская область
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