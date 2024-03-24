Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:16

Спасатели разобрали свыше 400 кубометров сгоревших конструкций Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС РФ разобрали и вынесли из здания сгоревшего концертного зала Crocus City Hall в Московской области более 400 кубометров конструкций, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что для разбора завалов применяются специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты.

Всего в работах на месте задействованы более 300 человек и 154 единицы техники.

В МЧС также сообщили, что на горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 поступило более 1 600 обращений.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек.

СКР расследует уголовное дело о теракте (статье 205 УК РФ).

Последствия теракта в Crocus City Hall

14
Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Над Белгородской областью уничтожено 22 украинских реактивных снаряда Vampire

Нападение на Crocus City Hall

Решение о восстановлении Crocus City Hall примут после анализа экспертов

Нападение на Crocus City Hall

Минздрав Подмосковья сообщил о 180 пострадавших во время теракта в Crocus

В очередях к Крымскому мосту скопилось более полутысячи машин

Нападение на Crocus City Hall

Следствие по теракту в Crocus просит суд арестовать задержанных фигурантов

Нападение на Crocus City Hall

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек
Нападение на Crocus City Hall

В Москве началась процедура опознания погибших в Crocus City Hall

МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетами США в районе Баренцева моря

Нападение на Crocus City Hall

Имущественные риски Crocus City Hall были застрахованы в "Ингосстрахе"

Имущественные риски Crocus City Hall были застрахованы в "Ингосстрахе"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });