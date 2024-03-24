Спасатели разобрали свыше 400 кубометров сгоревших конструкций Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС РФ разобрали и вынесли из здания сгоревшего концертного зала Crocus City Hall в Московской области более 400 кубометров конструкций, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что для разбора завалов применяются специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты.

Всего в работах на месте задействованы более 300 человек и 154 единицы техники.

В МЧС также сообщили, что на горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 поступило более 1 600 обращений.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек.

СКР расследует уголовное дело о теракте (статье 205 УК РФ).