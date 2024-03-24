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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:03

Следствие по теракту в Crocus просит суд арестовать задержанных фигурантов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Следователи ходатайствуют перед судом об аресте фигурантов, задержанных по подозрению в теракте в Crocus City Hall, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в телегам-канале ведомства.

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Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар.

СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Crocus City Hall
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