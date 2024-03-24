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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:03

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек

По данным СКР, в настоящее время опознаны 62 тела

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек
Люди у стихийного мемориала в память возле Crocus City Hall
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 137 человек, сообщается в воскресенье в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 133 погибших.

В ведомстве отметили, что в ходе осмотра места преступления "не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования".

"С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным СКР, при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова, по которым назначены необходимые комплексные экспертизы.

"Проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе", - заявили в ведомстве.

МоскваВ Москве началась процедура опознания погибших в Crocus City HallЧитать подробнее

Вечером 22 марта в подмосковный Crocus City Hall перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар.

СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Красногорск Crocus City Hall
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