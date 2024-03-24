Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:25

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и пригороде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об отмене ракетной опасности в областном центре и прилегающем районе.

О включении сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе Гладков сообщил в 17:52 в воскресенье, об отмене - в 19:05.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью уничтожено 22 украинских реактивных снаряда Vampire. По его данным, попытка атаки ВСУ была пресечена около 17:50 по московскому времени.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 24 марта

Над Белгородской областью уничтожено 22 украинских реактивных снаряда Vampire

Нападение на Crocus City Hall

Спасатели разобрали свыше 400 кубометров сгоревших конструкций Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Решение о восстановлении Crocus City Hall примут после анализа экспертов

Нападение на Crocus City Hall

Минздрав Подмосковья сообщил о 180 пострадавших во время теракта в Crocus

В очередях к Крымскому мосту скопилось более полутысячи машин

Нападение на Crocus City Hall

Следствие по теракту в Crocus просит суд арестовать задержанных фигурантов

Нападение на Crocus City Hall

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек

Число погибших при теракте в Crocus City Hall увеличилось до 137 человек
Нападение на Crocus City Hall

В Москве началась процедура опознания погибших в Crocus City Hall

МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетами США в районе Баренцева моря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });