Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и пригороде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об отмене ракетной опасности в областном центре и прилегающем районе.

О включении сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе Гладков сообщил в 17:52 в воскресенье, об отмене - в 19:05.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью уничтожено 22 украинских реактивных снаряда Vampire. По его данным, попытка атаки ВСУ была пресечена около 17:50 по московскому времени.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.