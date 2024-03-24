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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:16

В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной атаки в регионе.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Накануне Гладков сообщал, что за почти две недели в регионе от атак ВСУ пострадали 152 человека, погибли 24 мирных жителя.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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