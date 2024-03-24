Над Белгородской областью уничтожено 22 украинских реактивных снаряда Vampire

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении над Белгородской областью более двадцати украинских реактивных снарядов системы Vampire.

"Дежурными средствами ПВО 22 реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказали в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire была пресечена около 17:50 по московскому времени.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной атаки в регионе.