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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:52

Беспилотник обезвредили недалеко от НПЗ в Новокуйбышевске

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Беспилотник самолетного типа обнаружили в лесной местности вблизи АО "Новокуйбышевский НПЗ" (Новокуйбышевск, Самарская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"На территории Новокуйбышевска был перехвачен и принудительно посажен беспилотный летательный аппарат. Его обнаружили, когда осматривали территорию в лесу неподалёку от Новокуйбышевского НПЗ после атаки 23 марта", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, "боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили".

"Угрозы для жизни и здоровья жителей Новокуйбышевска нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал о попытках атаковать Новокуйбышевский НПЗ 16 и 23 марта. Обе попытки удалось пресечь.

Новокуйбышевский НПЗ Самарская область Новокуйбышевск
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