Хинштейн разъяснил ситуацию с правом на оружие охранников Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - У частного охранного предприятия, которое охраняло Crocus City Hall, есть оружие, но в день теракта охранники работали без него, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно (оружие - ИФ) есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе - несли службу без оружия и даже без спецсредств, - написал он в Telegram. - По закону - частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания".

"Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие", - объяснил депутат и предложил изменить закон и "возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности (Crocus и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию).

Хинштейн и другие депутаты уже начали подготовку соответствующих поправок.

23 марта президент Crocus Group Араз Агаларов на месте ЧП сообщил РБК ТВ, что в результате нападения на Crocus City Hall был убит один охранник и еще один был ранен. Он высказал мнение, что никакая служба безопасности в подобной ситуации не сможет справиться с людьми с автоматами Калашникова.