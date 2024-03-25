В больницах остается 96 пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Подмосковья сообщил, что, на 15:00 25 марта в больницах Москвы и области оставались 96 пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, за минувшие дни были выписаны 23 человека.

Утром это министерство сообщало о 97 госпитализированных. Речь шла о больницах и Москвы, и Подмосковья и о федеральных центрах. 24 марта вечером в списках пострадавших Минздрава Подмосковья были 182 фамилии, в стационарах был 101 человек, на амбулаторном - 61 человек, в графе "выписаны" числились 20 человек.

В мэрии Москвы 25 марта сообщили, что в больницах города остаются 76 пострадавших, в том числе четыре ребенка. Состояние шести пострадавших врачи оценивали как крайне тяжелое. За сутки были выписаны 16 человек.