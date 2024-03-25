Налоговая реформа находится на стадии внутреннего обсуждения в правительстве

Депутат-коммунист после встречи с Мишустиным сказал, что вопрос о повышении ставки подоходного налога еще не предрешен

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Конкретные параметры налоговой реформы в России пока не определены, этот вопрос еще дискутируется в правительстве, сообщил зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков после встречи депутатов фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы убедились в том, что вопреки некоторой информации, которая появлялась в СМИ, вопрос о повышении ставки подоходного налога для весьма состоятельных людей не предрешен и продолжает находиться в стадии обсуждения на уровне правительства", - ответил Новиков на вопрос "Интерфакса", обсуждались ли параметры налоговой реформы.

По его словам, в ходе встречи члены кабинета министров "с большим интересом выслушали подходы, предлагаемые КПРФ, и видно, что у них есть некое свое внутреннее обсуждение по этому поводу".

Новиков напомнил, что фракция КПРФ неоднократно высказывалась за введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

В целом, руководство фракции во главе с Геннадием Зюгановым общалось с председателем правительства "по самому широкому кругу вопросов, включая вопросы экономики, промышленности, сельского хозяйства до детализации, до конкретных производств, также вопросы налоговой политики, о поддержке или корректировке тех или иных существующих программ, новых программ, семейная и детская политика, миграционная политика, вопросы гражданско-патриотического воспитания, международная тематика, в том числе поддержка Кубы", сказал депутат.

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил "продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов.