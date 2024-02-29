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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Минфин хочет проработать инициативы по дифференциации налогообложения в 2024 г.

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения, о котором говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, уже есть, они будут проработаны в этом году, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

"О чем говорил президент? О том, что необходимо сделать более справедливое налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями, есть законодательные инициативы по этому вопросу. Будем работать и с бизнесом", - сказал Силуанов журналистам.

"Такие предложения будут в этом году представлены в правительство, обсуждены, проговорены с парламентом, и уверен, что мы найдем решение для успешной реализации всех тех инициатив, которые сегодня были озвучены", - заявил министр.

Силуанов подчеркнул, что расходы на анонсированные в послании инициативы не приведут к разбалансировке бюджета.

"Все те решения, которые мы сегодня услышали, все поручения, которые были даны, будут осуществляться в рамках бюджетной сбалансированности, поскольку бюджет - это основа макроэкономической стабильности. Все те принципы и правила бюджетной политики, которые мы выстраивали в последние годы, будут продолжаться и дальше. Бюджет будет сбалансирован, и необходимые ресурсы будут определены в этом году в ходе подготовки бюджета на предстоящую трехлетку, и на предстоящую шестилетку будут определены общие объемы финансовых ресурсов для реализации задач, национальных целей, национальных проектов, о которых сегодня говорил президент", - сказал глава Минфина.

Ранее в четверг Путин заявил, что налоговое бремя - как для компаний, так и для физических лиц - нужно более справедливо распределить в зависимости от уровня их доходов.

Владимир Путин Антон Силуанов Минфин РФ
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