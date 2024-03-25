Что произошло за день: понедельник, 25 марта

Арестованы еще трое фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall, Кремль не участвует в обсуждении смертной казни, на шахте "РусАла" обрушилась порода

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall. Они уроженцы Таджикистана и приходятся друг другу родственниками: обвиняемые Диловар и Аминчон Исломовы - родные братья, у них есть гражданство РФ. Их отец - подозреваемый Исроил Исломов - имеет в России ВНЖ. По версии следствия, арестованный накануне Шамсидин Фаридуни вовлек в состав группы, причастной к теракту, Аминчона и Диловара Исломовых. Как сообщалось в СМИ, Диловар - бывший владелец автомобиля, на котором передвигались террористы. Аминчон вину в суде не признает.

- Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта.

- Кремль не участвует в дискуссии о возможности отменить мораторий на смертную казнь в России, заявил Дмитрий Песков. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что обсуждение вопроса уведет в сторону от главной цели - предотвращения терактов.

- Дмитрий Пеков не стал комментировать внешний вид подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье, на которых были видны синяки, ссадины и другие повреждения.

- Параметры налоговой реформы в России пока не определены, этот вопрос еще обсуждается в правительстве, сообщил зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков после встречи депутатов фракции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

- На шахте АО "Севуралбокситруда" (входит в ОК "РусАл") в Свердловской области произошло обрушение породы. Под завалами оказались двое рабочих-проходчиков, одного из них нашли без признаков жизни, второй попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

- Дело о халатности возбуждено по факту обвала в шахте на руднике "Пионер", где уже неделю заблокированы 13 человек. По данным следствия, сотрудники Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах не выявили имевшиеся грубые нарушения и не приняли решение о приостановке деятельности рудника в административном порядке. Задержан управляющий директор шахты.