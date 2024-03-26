Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:45

Лавров заявил, что РФ не нужна помощь Интерпола в расследовании теракта в Crocus

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Расследование теракта в концертном зале Crocus City Hall идет эффективно, помощь со стороны стран Запада и международных структур, таких как Интерпол, России не требуется, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже начали собственное расследование, достаточно эффективно, достаточно оперативно, и каждый день приносит все новые факты, которые будут обобщаться Следственным комитетом, генеральной прокуратурой и другими компетентными органами", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что "буквально через сутки после теракта", когда на Западе прозвучали заявления, что "конечно, это не Украина и, конечно это "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ)", руководство Интерпола заявило о готовности оказать содействие расследованию.

"Я не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые требовали самого пристального внимания. Самый очевидный пример - это "Северные потоки", - добавил российский министр.

"С одной стороны, мы, я уверен, справимся с этим расследованием, а с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и, скорее всего, будет направлена на то, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало "Исламское государство", а Украина ни при чем... Нам такая помощь едва ли потребуется, справимся сами", - сказал Лавров.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек.

Последствия теракта в Crocus City Hall

15
Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МИД РФ Сергей Лавров Интерпол Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Думе предложили ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов и экстремистов

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Законопроект о свободном доступе провайдеров в дома принят во II чтении

КС РФ отказался от комментариев о моратории на смертную казнь

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной
Нападение на Crocus City Hall

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

Нападение на Crocus City Hall

Следствие просит суд об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });