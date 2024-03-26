Лавров заявил, что РФ не нужна помощь Интерпола в расследовании теракта в Crocus

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Расследование теракта в концертном зале Crocus City Hall идет эффективно, помощь со стороны стран Запада и международных структур, таких как Интерпол, России не требуется, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже начали собственное расследование, достаточно эффективно, достаточно оперативно, и каждый день приносит все новые факты, которые будут обобщаться Следственным комитетом, генеральной прокуратурой и другими компетентными органами", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что "буквально через сутки после теракта", когда на Западе прозвучали заявления, что "конечно, это не Украина и, конечно это "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ)", руководство Интерпола заявило о готовности оказать содействие расследованию.

"Я не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые требовали самого пристального внимания. Самый очевидный пример - это "Северные потоки", - добавил российский министр.

"С одной стороны, мы, я уверен, справимся с этим расследованием, а с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и, скорее всего, будет направлена на то, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало "Исламское государство", а Украина ни при чем... Нам такая помощь едва ли потребуется, справимся сами", - сказал Лавров.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек.