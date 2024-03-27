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Володин предложил Счетной палате изучить образование тарифов на отопление

Спикера Госдумы заинтересовало, почему в Москве зарплаты выше, чем в регионах, а люди платят за тепло меньше

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Счетной палате проанализировать образование тарифов на теплоснабжение для населения в регионах и Москве.

"Посмотрите, у нас тарифы на тепло в Москве зачастую ниже, чем в регионе, а заработная плата в Москве выше, чем в регионах. Давайте попросим Счетную палату проанализировать тарифообразование, объективность тарифов, и сопоставим с доходами для того, чтобы сделать выводы со своей стороны", - сказал Володин в ходе отчета Счетной палаты в Госдуме.

"Ольга Николаевна Алимова (депутат Госдумы от КПРФ - ИФ) недавно сравнивала тарифы на коммуналку за тепло, которые она выплачивает в Москве и у себя в регионе, они не в пользу регионов, а как мы понимаем, в Москве доходы людей выше, а почему тогда в регионах тарифы выше - надо разобраться", - продолжил он.

"Если они (аудиторы СП - ИФ) проведут проверочные мероприятия и далее выскажут свои предложения, мы с вами подойдем к рассмотрению вопроса о ЖКХ и разговору о концессиях более подготовленными", - добавил спикер.

Вячеслав Володин ЖКХ Москва Счетная палата Ольга Алимова
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