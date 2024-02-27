Госдума поручила Счетной палате провести анализ концессий в ЖКХ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник поручила Счетной палате (СП) совместно с контрольно-счетными органами регионов провести анализ реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ.

Согласно принятому постановлению (№559619-8), проверка будет вестись в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии, объектов энергоснабжения, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов благоустройства территорий, объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Счетная палата в первом квартале 2025 г. должна будет сообщить Госдуме о результатах контрольных мероприятий.

"Почему из перечня систем ЖКХ выпало газоснабжение? Возможно, что случаи газовых концессий не столь распространены, но они есть. У нас, допустим, в Самарской области на газовой трубе "сидит" концессионер, и совсем недавно произошло повышение их тарифов на обслуживание газового оборудования от 3 до 5 раз (...) Почему бы нам в это постановление не добавить газоснабжение", - поинтересовался депутат Михаил Матвеев.

"Я понимал так - что когда мы говорим об объектах энергоснабжения, теплоснабжения, предполагается, что туда погружено и газоснабжение. Я, возможно, ошибаюсь в терминологии, но нас никто из специалистов не поправлял, когда мы это формулировали", - сказал председатель комитета по контролю Олег Морозов. Позже вопрос с необходимостью включения в проверки СП объектов газоснабжения поднял депутат Михаил Делягин. "Разумеется, давайте в рабочем порядке учтем пожелания коллеги Матвеева, ко мне подошел еще депутат Делягин, тоже пояснил, что все-таки нужно газ отдельно туда включить. Я думаю, что комитет найдет возможность довести это до Счетной палаты, и они учтут это в своей работе", - сказал Морозов.

Как сообщалось, в январе председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал практику выдачи концессионерам в сфере ЖКХ средств через Фонд национального благосостояния (ФНБ) без увязки со снижением тарифов на их услуги, предложил вместе со Счетной палатой РФ провести анализ концессионных соглашений. Володин отметил проблему неэффективной работы концессионеров в регионах, что приводит к авариям и недовольству жителей, подчеркнув, что законодательство в этой области нуждается в улучшении.