Минтруд анонсировал льготы при оплате ЖКХ для многодетных, пенсионеров и инвалидов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минтруд предлагает освободить от пеней и комиссий многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщила пресс-служба ведомства.

"От комиссий и пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут освобождены многодетные родители, пенсионеры, граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий", - говорится в сообщении.

Изменения начнут действовать с 1 июля 2024 года. Они коснутся кредитных организаций (банков) и других платежных агентов, подчеркнули в пресс-службе.

В Минтруда напомнили, что сейчас день комиссия при оплате услуг ЖКХ определяется платежным оператором и, как правило, составляет 1-2% от общей суммы платежа. По решению президента, озвученному в ходе прямой линии в декабре 2023 года, внесены поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют освободить от уплаты пеней и комиссий при оплате услуг ЖКХ отдельные категории граждан, отметили в ведомстве.