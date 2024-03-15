Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минтруд анонсировал льготы при оплате ЖКХ для многодетных, пенсионеров и инвалидов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минтруд предлагает освободить от пеней и комиссий многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, а также ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщила пресс-служба ведомства.

"От комиссий и пеней при оплате жилищно-коммунальных услуг будут освобождены многодетные родители, пенсионеры, граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий", - говорится в сообщении.

Изменения начнут действовать с 1 июля 2024 года. Они коснутся кредитных организаций (банков) и других платежных агентов, подчеркнули в пресс-службе.

В Минтруда напомнили, что сейчас день комиссия при оплате услуг ЖКХ определяется платежным оператором и, как правило, составляет 1-2% от общей суммы платежа. По решению президента, озвученному в ходе прямой линии в декабре 2023 года, внесены поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют освободить от уплаты пеней и комиссий при оплате услуг ЖКХ отдельные категории граждан, отметили в ведомстве.

Жилищный кодекс Минтруда ЖКХ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст признал иноагентами семь человек и исключил из реестра двоих

Что произошло за день: пятница 15 марта

Умершие знаменитости

Умер Александр Ширвиндт

Умер Александр Ширвиндт

ЦИК отметил рост явки на избирательных участках до 29,25%

Курс рубля обновил минимумы за несколько недель на напряженных новостях

Курс рубля обновил минимумы за несколько недель на напряженных новостях

Путин проголосовал в онлайн-режиме на выборах президента

Еще четверо жителей Белгорода ранены при обстреле

Суд 1 апреля начнет рассмотрение иска к бывшим владельцам ЧЭМК на 25,8 млрд рублей

Путин заявил о попытке Украины ударами по приграничным областям сорвать голосование

РФ в январе-феврале увеличила производство вина на 30%

РФ в январе-феврале увеличила производство вина на 30%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });