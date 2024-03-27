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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Минобороны сообщило о 210 беспилотниках, сбитых за сутки в зоне СВО

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - За сутки в зоне СВО российские средства ПВО сбили 210 украинских беспилотников и 21 реактивный снаряд систем HIMARS и Vampire, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотников, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17352 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15614 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8546 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20260 единиц специальной военной автомобильной техники", - подытожили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
HIMARS Минобороны ПВО СВО
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