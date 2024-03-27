Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду трех беспилотниках

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду ПВО сбила три беспилотника.

"В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram.

Ранее 27 марта он рассказал об ударе дрона по административному зданию в Белгороде. Там пострадала женщина. В здании были выбиты стекла на третьем и четвертом этажах и посекло фасад.