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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду трех беспилотниках

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду ПВО сбила три беспилотника.

"В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram.

Ранее 27 марта он рассказал об ударе дрона по административному зданию в Белгороде. Там пострадала женщина. В здании были выбиты стекла на третьем и четвертом этажах и посекло фасад.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область
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