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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

Женщина пострадала при атаке дрона на административное здание в Белгороде

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник атаковал административное здание в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадала женщина, у нее осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки.

"Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, от взрыва пострадало здание, выбиты окна.

Ранее он сообщал, что в среду украинским беспилотником дважды было атаковано сельхозпредприятие в поселке Поляна Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждено промышленное оборудование и кровля здания предприятия.

Белгород Вячеслав Гладков
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