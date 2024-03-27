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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

Гладков сообщил о сбитых над Белгородом 16 воздушных целях

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в среду вечером над регионом противовоздушная оборона уничтожила 16 воздушных целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 16 воздушных цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram.

По словам губернатора, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны Украины выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. "Есть повреждения в учреждениях здравоохранения - выбиты окна в поликлиниках 7 и 8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы", - сообщил губернатор.

В городе были повреждены восемь машин, две из которых полностью сгорели.

В Белгородском районе в поселке Дубовое в трех квартирах одного многоквартирного дома посекло окна, в одном частном домовладении повредило крышу и забор. В селе Репное осколки посекли три автомобиля, перечислил губернатор и добавил, что информация о последствиях уточняется.

В Минобороны России заявили, что средства ПВО сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. Это произошло около 20:30 по Москве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Минобороны Дубовое Репное Белгородская область
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