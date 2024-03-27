Украинский дрон повторно атаковал сельхозпредприятие в белгородском поселке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повторной атаке украинского беспилотника на сельхозпредприятие в поселке Поляна в среду.

"Повторная атака ВСУ с помощью БПЛА поселка Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы работают на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал, что в результате атаки БПЛА в среду загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия в Поляне. Очаг возгорания потушили своими силами еще до приезда оперативных служб.