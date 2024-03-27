Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:03

Украинский дрон повторно атаковал сельхозпредприятие в белгородском поселке

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повторной атаке украинского беспилотника на сельхозпредприятие в поселке Поляна в среду.

"Повторная атака ВСУ с помощью БПЛА поселка Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия. Оперативные службы работают на месте", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал, что в результате атаки БПЛА в среду загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия в Поляне. Очаг возгорания потушили своими силами еще до приезда оперативных служб.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректором "Рольфа" стал бизнес-партнер Умара Кремлева Роман Антонов

Закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома принят Госдумой

Нападение на Crocus City Hall

Фигуранты дела о теракте в Crocus City Hall помещены в СИЗО Лефортово

Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за фейки о ВС РФ

Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за фейки о ВС РФ

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом
Нападение на Crocus City Hall

Скончался один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

Обществознание останется в школьной программе

Обществознание останется в школьной программе

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Еще одна скважина на месте ЧП на руднике УГМК в Приамурье вывела спасателей к воде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });