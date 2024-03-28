Думе предложат обязать ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану объектов вроде Crocus

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что в законодательстве необходимо прописать обязанность частных охранных организаций (ЧОО) обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности.

"Контроль за безопасностью ТЦ и других объектов массового пребывания со стороны частных охранных структур - следует, несомненно, усиливать, в том числе ужесточая госконтроль и, регулируя охранное законодательство", - написал он в телеграм-канале.

Одной из мер он назвал возложение на ЧОО прямой обязанности обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности.

По его словам, скоро завершится подготовка ко 2-му чтению новой редакции базового отраслевого закона "О частной охранной деятельности", который был принят в I чтении более года назад. "Обязательно учтем и "работу над ошибками" после Crocus, внеся в законопроект соответствующие поправки", - написал глава комитета.

Он также заявил, что "нет никаких оснований говорить о планах Росгвардии монополизировать охрану торговых центров (силами ведомственного ФГУП "Охрана")". По его словам, это "невозможно даже чисто физически", для обеспечения охраны ТЦ во всех регионах страны потребуется не менее 200 тысяч сотрудников, что в 2,5 раза превышает сегодняшнюю численность ФГУП "Охрана" (80 тысяч).

"Для того, чтобы набрать, переподготовить, вооружить такую армию - потребуются титанические усилия; тем более на фоне СВО", - заключил депутат.

Комментируя отсутствие оружия у охранников при входе в Crocus City Hall, Хинштейн ранее говорил, что у "ЧОП "Крокус Профи" оружие было, но закон не обязывал сотрудников предприятия его использовать на дежурстве.