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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:01

Минкультуры обсудит с силовиками охрану учреждений культуры

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ обсудит с силовыми структурами меры по обеспечени. безопасности в учреждениях культуры после теракта в Crocus City Hall, сообщила в Госдуме глава министерства Ольга Любимова.

"Очень важно после пятничных событий, чудовищной трагедии, первые вопросы, которые возникли и у профессионального сообщества, и у нас, это именно то, каким образом будут проводиться наши дальнейшие мероприятия, мероприятия под открытым небом, массовые мероприятия, само понятие от тысячи человек, от 500 человек, каким образом охраняются, кем охраняются (...) нормативы и правила существуют и на предстоящей встрече предстоит еще раз с нашими коллегами из силовых структур обсудить и актуализировать эту повестку", - сказала она.

По ее словам, вопрос обеспечения охраны касается не только учреждений культуры - театров, музеев, концертных площадок, но и творческих вузов и библиотек, где также большое скопление людей.

"Мы еще раз поговорим с нашими специалистами по безопасности как мы организовываем (...) охрану", - пообещала министр и добавила, что уже ведутся наработки по вопросу охраны учреждений.

Нападение на Crocus City Hall

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Минкультуры Ольга Любимова Госдума Crocus City Hall
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