В Минкультуры хотят усилить меры против пиратского проката фильмов в кинотеатрах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ считает возможным ужесточить действующее законодательство для борьбы с пиратским прокатом фильмов в кинотеатрах, сообщил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Во время заседания комитета Госдумы по культуре глава комитета Елена Ямпольская спросила, составляются ли протоколы на кинотеатры, которые в рамках "предсеансового обслуживания" показывают фильмы зарубежных компаний, принявших решение больше не организовывать прокат фильмов в России, и что могут сделать законодатели для наказания таких кинотеатров.

"Мы составляем протоколы, просто пока мы составляем протоколы, это тоже время (...) первый протокол - штраф, второй - штраф, и только на третий штраф, теоретически, можно закрыть кинотеатр. И пока мы с вами составляем второй штраф, кино уже снялось с проката, прошли 2-3 недели. Да, законодательно, наверное, нужно, действительно, усиливать, здесь совершенно согласны, нужно запрещать такие вещи", - сказал Обрывалин на заседании.

В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что пиратский прокат фильмов - "наша общая тема болезненная", за которой "нужно следить, ловить" недобросовестные кинотеатры.