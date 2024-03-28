Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

В Минкультуры хотят усилить меры против пиратского проката фильмов в кинотеатрах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ считает возможным ужесточить действующее законодательство для борьбы с пиратским прокатом фильмов в кинотеатрах, сообщил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Во время заседания комитета Госдумы по культуре глава комитета Елена Ямпольская спросила, составляются ли протоколы на кинотеатры, которые в рамках "предсеансового обслуживания" показывают фильмы зарубежных компаний, принявших решение больше не организовывать прокат фильмов в России, и что могут сделать законодатели для наказания таких кинотеатров.

В РоссииТолстой назвал пиратский прокат голливудских фильмов в РФ вынужденной меройЧитать подробнее

"Мы составляем протоколы, просто пока мы составляем протоколы, это тоже время (...) первый протокол - штраф, второй - штраф, и только на третий штраф, теоретически, можно закрыть кинотеатр. И пока мы с вами составляем второй штраф, кино уже снялось с проката, прошли 2-3 недели. Да, законодательно, наверное, нужно, действительно, усиливать, здесь совершенно согласны, нужно запрещать такие вещи", - сказал Обрывалин на заседании.

В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что пиратский прокат фильмов - "наша общая тема болезненная", за которой "нужно следить, ловить" недобросовестные кинотеатры.

Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Обжалован арест одного из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Обжалован арест одного из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Песков отказался от публичного обсуждения перспектив обмена Гершковича

Рособрнадзор допустил продление моратория на сдачу ЕГЭ в новых регионах РФ

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге будет продлен после 1 апреля

Нападение на Crocus City Hall

В ОНК Москвы опровергли сообщения о смерти кого-либо из фигурантов дела Crocus

Что произошло за день: среда, 27 марта

Нападение на Crocus City Hall

МЧС назвало имена 143 погибших в Crocus City Hall

Самолет Emirates в "Домодедово" был поврежден в ДТП с автомобилем с питьевой водой

Басманный суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину до 26 мая

Басманный суд арестовал замглавы ФТС Ягодкину до 26 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });