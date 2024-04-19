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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Любимова назвала взрослением ультиматум прокатчиков кинотеатрам

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В России отрасль кинематографии взрослеет и учится работать внутри правового сегмента; российские кинопрокатчики научились зарабатывать на легальном контенте, заявила на пресс-конференции министр культуры Ольга Любимова.

"Если вы обратите внимание на новости последних дней и ультиматумы, которые российские прокатчики поставили российским сетям, это тоже новости последних дней, мы с интересом смотрим на то... как отрасль кинематографии взрослеет и учится работать внутри правового сегмента", - сказала она.

"Пираты работают нелегально, контент, которые они показывают, они показывают нелегально, российский или иностранный, это неважно, откуда контент похищен, - отметила глава Минкультуры. - Либо мы говорим о трагическом этапе развития отечественной отрасли кинематографии с видеосалонами, где можно было увидеть всякое, вне зависимости от возраста, от того, что транслировалось, и от порнографии до экстремизма можно было посмотреть в любом подвале, Министерство культуры продолжает быть категорически этому против".

Министр добавила, что кинопрокатчики говорят о том, что они "научились зарабатывать сами, на легальном контенте".

Как сообщили РБК и CinemaPlex, несколько крупнейших прокатчиков отправили сетям заявление о том, что они не будут передавать им "ключи", необходимые для показа легальных фильмов, если у них в афишах стоят фильмы, не получившие прокатные удостоверения и показывающиеся в рамках так называемого "предсеансового обслуживания".

В начале октября 2023 года Любимова говорила, что Минкультуры ищет механизмы по взаимодействию с кинотеатрами по пресечению показа в них фильмов без прокатного удостоверения, в частности, в рамках предсеансового обслуживания.

Кинотеатры проводят показ фильмов в рамках "предсеансового обслуживания" перед российскими короткометражными фильмами. В России, в частности, было показано несколько голливудских картин зарубежных студий, которые приняли решение прекратить прокат своих фильмов в России после начала военных действий на Украине.

Ольга Любимова Минкультуры
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