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Толстой назвал пиратский прокат голливудских фильмов в РФ вынужденной мерой

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой не поддерживает пиратский прокат фильмов ушедших из РФ компаний, считает его вынужденной мерой на время создания отечественного кино.

"Я против любого воровства, против любой нечестности. Единственное, чем я могу это пока, условно, оправдать - это то, что (такой показ фильмов) заполняет некую дыру, которую испытали кинотеатры (из-за ухода голливудских студий). Мы стремимся сейчас нарастить собственный контент, чтобы его хватало на весь год, на каждую неделю, какие-то новые фильмы, чтобы выходили. Но, тем не менее, это довольно резкий переход, и довольно сложно его сделать, так как производство фильма занимает несколько лет, и невозможно одномоментно", - сказал Толстой "Интерфаксу" в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Говоря о предсеансовом обслуживании, в рамках которого кинотеатры показывают зарубежное кино компаний, ушедших из России, Толстой выразил мнение о том, что это также вынужденная мера, на которую идут прокатные компании, чтобы угодить интересу зрителей. При этом, он отметил, что зачастую, "когда это все выходит на экраны, зритель идет, видит и понимает, что ничего особенного не упустил, что разговоров об этом больше, чем ценность".

По мнению Толстого, "во всей этой истории нужно искать баланс просто для того, чтобы ничего не рухнуло, не закрывались кинотеатры, чтобы зритель получал то, что он хочет". "Но еще раз - нелегальные вещи я не оправдываю", - подчеркнул Толстой.

В начале октября министр культуры Ольга Любимова сообщила о том, что Минкультуры РФ ищет механизмы по взаимодействию с кинотеатрами по пресечению показа в них фильмов без прокатного удостоверения, в частности, в рамках предсеансового обслуживания.

Кинотеатры проводят показ фильмов в рамках "предсеансового обслуживания" перед российскими короткометражными фильмами. В РФ, в частности, было показано несколько голливудских картин зарубежных студий, которые приняли решение прекратить прокат своих фильмов в России после начала специальной военной операции.

Владимир Толстой
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