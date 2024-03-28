Избирательный фонд Путина израсходовал 317,8 млн руб. на президентскую кампанию

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Избирательный фонд Владимира Путина израсходовал 317 млн 752 тыс. рублей на проведение президентской кампании, следует из итогового финансового отчета, опубликованного на сайте Центризбиркома России.

На сайте комиссии отмечается, что в избирательный фонд поступило более 477 млн 383 тыс. рублей; возвращено денежных средств из избирательного фонда более 128 млн 383 тыс. рублей; израсходовано - 317 752 465 рублей.

В частности, на организацию сбора подписей избирателей было потрачено более 11 млн 860 тыс. рублей; на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания - 163 млн 204 тыс. рублей; на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов - более 82 млн 788 тыс. рублей.

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Ранее со ссылкой на данные ЦИК сообщалось, что Владимир Путин победил на выборах с 87,28% голосов. На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,31% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,85% голосов. На четвертом месте - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2% голосов избирателей.