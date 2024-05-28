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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Кандидаты на выборах президента РФ в марте 2024 г. израсходовали 1,174 млрд руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании во вторник принял постановление о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на выборах президента РФ в марте текущего года и расходовании этих средств.

"Согласно итоговым отчетам о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, было аккумулировано всего: 1 млрд 335 млн руб.", - сказал замглавы ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии.

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Согласно презентации, из этих средств были израсходованы 1 млрд 174 млн 255 тыс. руб. Не израсходованные средства возвращены.

Отмечается, что из специального избирательного счета Владимира Путина израсходовано 317 млн 752 тыс. руб., Леонида Слуцкого - 214 млн 684 тыс. руб., Николая Харитонова - 214 млн 684 тыс. руб., Владислава Даванкова - 369 млн 10 тыс. руб.

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Ранее со ссылкой на данные ЦИК сообщалось, что Путин победил на выборах с 87,28% голосов. На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Харитонов с 4,31% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Даванков с 3,85% голосов. На четвертом месте - глава партии ЛДПР Слуцкий с 3,2% голосов избирателей.

Николай Булаев ЦИК РФ Владимир Путин
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