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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Путин победил на выборах с 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Путин победил на выборах с 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,31% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,85% голосов.

На четвертом месте, по данным ЦИК, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2% голосов избирателей.

По итогам обработки всех протоколов у Путина - 76 277 708 голосов избирателей; у Харитонова - 3 768 470 голосов; у Даванкова - 3 362 484 и у Слуцкого - 2 795 629 голосов.

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что общая явка избирателей на выборах президента России стала рекордной за всю историю президентских кампаний в стране с 1991 года и составила 77,44%. Ранее самая высокая явка на выборах президента была зафиксирована в 1991 году - 74,66%.

Владимир Путин ЦИК РФ
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