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Шувалов ждет утверждения новой стратегии ВЭБа в июне

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Новая стратегия ВЭБа может быть утверждена в июне, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

"Планы (ВЭБа - ИФ), конечно, будут проистекать из указа президента, который мы все вместе ожидаем. После инаугурации, мы так ожидаем и думаем, что эти планы сбудутся, президент издаст указ об обновленных целях национального развития, затем правительство формально примет свои "дорожные карты". По сути, эти цели развития будут изложены уже в правительственных документах. Мы частично в этой работе принимаем участие, правительство постоянно, даже сейчас уже нарабатывает новые подходы - как запустить свои новые проекты в новом политическом цикле, на шестилетие или дольше", - сказал он.

"Сейчас (...) мы работаем над обновлением своей стратегии. Мы считаем, что будем в июне в состоянии обновить стратегию. Готовимся, работаем с членами правительства, совсем недавно у меня была возможность доложить по подходам к стратегии и президенту РФ, и председателю правительства РФ. С Дмитрием Юрьевичем (Григоренко, вице-премьер, председатель набсовета ВЭБа - ИФ) мы в постоянном контакте, мы это отрабатываем. Если все получится по срокам, по нашему графику июнь - это утверждение новой стратегии", - заявил председатель ВЭБа.

Шувалов также сообщил, что группа "ВЭБ.РФ" совместно с банками-партнерами по итогам 2024 года поддержит проекты примерно на 22 трлн рублей, что превысит заложенный в действующей стратегии план в 17 трлн рублей. "Мы должны были закончить всеми организациями развития совместно с коммерческими банками поддержку экономики на 17 трлн рублей к концу 2024 года. Пока так выглядит, что мы закончим с цифрами 21,5 или около 22 трлн рублей. То есть мы перевыполняем эту планку", - заявил Шувалов.

Действующую стратегию ВЭБа набсовет во главе с вице-премьером Дмитрием Григоренко утвердил в августе 2021 года.

ВЭБ Игорь Шувалов правительство ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко
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