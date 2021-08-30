Группа ВЭБа к концу 2024 г. намерена вложить в экономику РФ около 6 трлн руб.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа ВЭБа в рамках новой стратегии планирует инвестировать около 6 трлн рублей в экономику РФ к концу 2024 года, суммарно вместе с партнерами - около 17 трлн рублей, сообщил журналистам председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

"Утверждена стратегия работы ВЭБа и группы компаний ВЭБа до конца 2024 года. Это большая ответственность по инвестированию средств группы, это объем около 6 трлн рублей и в совокупности со средствами инвесторов и коммерческих банков - это около 17 трлн рублей", - сказал Шувалов.

"Мы осознаем, что это не только денежные средства, выданные по конкретным кредитам, это большие социальные эффекты. В новой версии закона о ВЭБе, о корпорации развития, впервые определено, что наша основная цель - это социальное предпринимательство. То есть мы, осуществляя свою предпринимательскую деятельность, должны, в первую очередь, заботиться не о доходе или прибыли, а о тех эффектах, которые несут обществу наши проекты", - отметил глава госкорпорации.

"Если это промышленные проекты, то это проекты, которые, в первую очередь, отвечают экологической повестке, социальному развитию, и они соответствуют самым лучшим стандартам корпоративного поведения. Если это проекты в области общественного транспорта или школьного образования, то они должны максимально отвечать завтрашнему дню", - пояснил Шувалов.

"Портфель будет большим, он должен быть первоклассным. Ответственность ВЭБа - обеспечить здоровый портфель, то есть не допускать каких-либо дефолтов и наряду с тем, что это здоровый и адекватный портфель, в первую очередь, мы должным думать о том, что мы создаем вместе с коммерческими банками стандарты ответственного финансирования по лучшим мировым практикам, как они есть", - сказал председатель госкорпорации.

Шувалов вновь напомнил, что задача ВЭБа в среднесрочной перспективе - работать безубыточно.

"Любой акционер любой компании, в нашем случае - правительство, может принять решение о том, что осуществить тот или иной проект даже с убытком выгодно по совокупности причин или по какой-то одной главной причине. В законе о ВЭБе есть такая возможность - признать проект общегосударственного значения и по такого рода проектам могут быть допущены убытки. Но это будет решение наблюдательного совета, это выходит за нашу риск-политику, за нашу обычную бизнес-деятельность, и в конечном итоге, если такие убытки возникнут, Минфин и правительство в целом должны понимать, что риск оплаты такого "чека" - это, конечно же, ответственность правительства", - сказал Шувалов.

"Нам (менеджменту ВЭБа - ИФ) не разрешено принимать такие проекты. Мы должны весь портфель формировать так, что в совокупности все проекты не должны принести хоть какого-либо убытка. В среднесрочной перспективе это безубыточные проекты, то есть, возможен по каким-то проектам доход, по каким-то - небольшой убыток, но в совокупности весь портфель должен быть абсолютно безубыточным", - подчеркнул глава ВЭБа.