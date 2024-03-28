Россия заветировала резолюцию СБ ООН о продлении мандата экспертов по санкциям против КНДР

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции по продлению на год мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций организации против Северной Кореи.

Тринадцать стран-членов Совбеза поддержали резолюцию, однако Россия применила право вето, а Китай воздержался.

Ранее издание NK News сообщало, что группа продолжит работу до 30 апреля, именно тогда официально заканчивается ее мандат. Издание допустило, что переговоры между членами СБ ООН о продлении работы экспертов продолжатся.

СМИ отмечают, что резолюция никак не влияет на санкции ООН в отношении Пхеньяна - они остаются в силе.

Власти США выразили недовольство итогами голосования.

"США глубоко разочарованы результатом сегодняшнего. Предпринимаются попытки помешать независимому расследованию нарушений санкционного режима со стороны КНДР, - заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд. - КНДР избегает действие санкционного режима, пользуясь российской юрисдикцией".

Со своей стороны российский заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что проект резолюции, по мнению России, был нацелен на то, чтобы иметь возможность предъявлять ей обвинения.

"Члены НАТО сегодня, что называется, сбросили маски и наглядно продемонстрировали, зачем им реально нужно продление мандата панели экспертов - для канализации через нее беспочвенных и ангажированных измышлений в отношении России", - сказал Полянский после голосования.

"Особенно цинично и жалко прозвучали упреки в наш адрес от делегации США. Скажу прямо, страна, которая за последние пять месяцев четырежды применяла вето для того, чтобы дать возможность Израилю безжалостно убивать мирных палестинцев, и которая заявляет о том, что решения СБ ООН не носят обязательного характера, не имеет права поучать других", - добавил он.

Ранее на заседании постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что санкционный режим ООН в отношении КНДР "не просто теряет свою актуальность, он предельно оторван от действительности". По его словам, эти санкции нацелены на "удушение Пхеньяна", что включает "прямые личные угрозы в адрес властей КНДР". Небензя подчеркнул, что это ставит под вопрос возможность урегулирований на Корейском полуострове.

Небензя подчеркнул необходимость актуализации этих санкций и ежегодного их пересмотра.

Доклады Комитета по санкциям 1718, который курирует санкции против КНДР, не имеют юридической силы; они служат основой для принятия решений о международных санкциях, установленных СБ ООН рядом резолюций. Bloomberg отмечает, что Северная Корея неоднократно игнорировала эти резолюции и продолжает разрабатывать ядерные боеголовки и ракеты.

США и их союзники в Азии - Япония и Южная Корея - продолжают обвинять КНДР в предполагаемых поставках вооружения в Россию.