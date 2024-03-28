США обещают и дальше отслеживать военную активность КНДР и сообщать о ней СБ ООН

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - США продолжат следить за деятельностью КНДР в области обороны и передавать информацию в Совбез ООН, сообщил в четверг представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы продолжим добывать информацию об усилиях КНДР получать незаконным образом оружие, а также будем работать над тем, чтобы делать эту информацию общедоступной, доступной другим членам СБ ООН", - сказал Миллер на брифинге.

Так он прокомментировал то, что Россия в СБ ООН ранее в четверг применила право вето в отношении резолюции о продлении на год мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи.

"Несмотря на вето, (...) мы продолжим противодействовать противоправной деятельности КНДР, будем работать со странами-единомышленниками с целью всеми возможными способами ограничить угрозу, которую представляет КНДР, давать ответ тем, кто позволяет КНДР уходить от ответственности", - добавил он.

Совбез ООН в четверг отклонил проект резолюции по продлению на год мандата комитета 1718, который следит за соблюдением санкций против Пхеньяна. В то время как 13 членов поддержали резолюцию, Россия применила право вето, а Китай воздержался.

Ранее издание NK News сообщало, что группа продолжит работу до 30 апреля, именно тогда официально заканчивается ее мандат. Также, по данным издания, возможно, что переговоры между членами СБ ООН о продлении работы экспертов продолжатся.

СМИ отмечают, что резолюция никак не влияет на санкции ООН в отношении Пхеньяна - они остаются в силе.

Власти США выразили недовольство итогами голосования.

Со своей стороны, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что проект резолюции, по мнению России, был нацелен на то, чтобы иметь возможность предъявлять ей обвинения.

"Члены НАТО сегодня, что называется, сбросили маски и наглядно продемонстрировали, зачем им реально нужно продление мандата панели экспертов - для канализации через нее беспочвенных и ангажированных измышлений в отношении России", - сказал Полянский после голосования.

Ранее на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что санкционный режим ООН в отношении КНДР "не просто теряет свою актуальность, он предельно оторван от действительности". По его словам, эти санкции нацелены на "удушение Пхеньяна", что включает "прямые личные угрозы в адрес властей КНДР". Небензя подчеркнул, что это ставит под вопрос возможность урегулирований на Корейском полуострове.

Доклады Комитета по санкциям 1718, который курирует санкции против КНДР, не имеют юридической силы; они служат основой для принятия решений о международных санкциях, установленных СБ ООН рядом резолюций. Bloomberg отмечает, что Северная Корея неоднократно игнорировала эти резолюции и продолжает разрабатывать ядерные боеголовки и ракеты.

США и их союзники в Азии - Япония и Южная Корея - продолжают обвинять КНДР в предполагаемых поставках вооружения в Россию.