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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

МАГАТЭ не выявила угроз ядерной безопасности в ходе проверок на ЗАЭС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Представители МАГАТЭ в ходе проверок на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), проведенных на прошлой неделе, не выявили угроз ядерной безопасности и продолжают добиваться доступа ко всем объектам на территории электростанции.

"Группа МАГАТЭ не обнаружила каких-либо причин для появления опасений, связанных с ядерной безопасностью", - говорится в пресс-релизе агентства, опубликованном в четверг.

"Однако ЗАЭС до сих пор не предоставила экспертам МАГАТЭ своевременный и надлежащий доступ ко всем важным объектам с точки зрения ядерной безопасности", - отмечается в сообщении МАГАТЭ.

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В ходе проверок, подчеркивается в релизе, представители агентства не обнаружили никаких утечек жидкостей и следов борной кислоты. Уровни радиации на ЗАЭС также остаются в пределах нормы.

"Из-за характера данного объекта мы в настоящее время не предвидим ситуации, которая могла бы иметь какие-либо последствия для общественной безопасности... Мы продолжим следить за ситуацией на объекте", - сказал глава МГАТЭ Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российских сил. В октябре 2022 года президент РФ распорядился о передаче ЗАЭС в федеральную собственность, в настоящее время станцией управляет "Росатом". Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
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