На ЗАЭС сообщили об атаке дронов на азотно-кислородную станцию

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Прилеты дронов ВСУ зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил телеграм-канал станции.

"Сегодня зафиксированы прилеты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции 2 Запорожской АЭС. В результате прилетов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прилеты дронов в районе расположения ЗАЭС фиксируются "в последнее время".

"В очередной раз заявляем, что вести обстрел как самой станции, так и объектов ее инфраструктуры, недопустимо. Это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС", - добавили представители станции.

4 апреля сообщалось, что вышла из строя резервная линия 330 кВ "Ферросплавная -1", которая снабжает ЗАЭС. Электроэнергия подается по основной линии 750 кВ "Днепровская".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператор станции - АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").