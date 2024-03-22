На Запорожской АЭС восстановлено питание по основной линии энергоснабжения

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) возобновлено по основной линии 750 кВ, сообщили в пятницу в телеграм-канале ЗАЭС.

"Введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении.

Линия введена в работу в 11:02 по московскому времени.

Отключение основной линии произошло в пятницу в 6:10 по Москве. Снабжение станции осуществлялось по резервной линии 330 кВ "Феросплавная". В данный момент они обе работают. Угроз нарушений пределов безопасности не было, подчеркнули на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").