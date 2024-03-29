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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 10:40

Туроператоры сообщили о массовых отменах поездок детских групп в регионах

Это происходит из-за запретов проводить массовые мероприятия

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - После теракта в Crocus City Hall в регионах фиксируются многочисленные аннуляции организованных детских путешествий из-за запретов региональных властей на проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Комитет по детскому и семейному туризму РСТ получает информацию из регионов об аннуляциях поездок детских организованных групп в различные регионы страны в связи с распоряжением местных органов власти. Заказчики путешествий требуют 100% возвратов денежных средств, что практически невозможно из-за договорных обязательств с подрядчиками", - сообщила замруководителя комитета, директор туроператора "Профцентр-Самара" Елена Мартыненко.

По данным РСТ, ситуация с организацией детских путешествий и экскурсий в каждом регионе складывается по-разному - где-то группы продолжают совершать запланированные поездки, а где-то они отменяются.

Глава комитета РСТ по детскому туризму Олеся Мулиер подчеркнула, что туроператорское сообщество, представленное малым бизнесом, оказалось не готово к ситуации массовой отмены запланированных групп школьников и остается совершенно незащищенным.

"В ситуации отмены поездки страдают три стороны: ребенок, который не получает запланированные эмоции и впечатления, родитель, который теряет средства, и сам туроператор, которому не покрываются все понесенные расходы", - отметила она.

Вице-президент РСТ, гендиректор и основатель "Юридического агентства Персона Грата" Георгий Мохов напомнил, что в соответствии с законом о защите прав потребителей потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оп‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌латы исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

"В случае, если органами власти не объявлена угроза жизни и здоровью туристов, не применяются специальные условия возврата денежных средств, предусмотренные статьей 14 федерального закона об основах туристской деятельности, и возврат денежных средств производится на общих условиях, согласно положениям договора и закона. Туроператорам следует рассчитать сумму расходов, фактически понесенных по договору, и предпринять все возможные действия к их минимизации в целях последующего возврата денежных средств, либо провести переговоры с туристом (заказчиком) с тем, чтобы перенести дату оказания услуг, изменить состав или место оказания услуг, по договоренности сторон", - сказал он.

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко пообещала, что в палате обсудят сложившуюся ситуацию.

"Должны быть единые подходы и действия туроператоров и органов власти, которые бы учитывали интересы безопасности детей, и при этом не накладывали дополнительные финансовые обязательства на туроператоров, которые в таких случаях несут убытки. 1 апреля в комитете пройдет совещание с участием заинтересованных сторон", - цитирует ее пресс-служба РСТ.

Наталья Костенко РСТ Госдума Профцентр-Самара Елена Мартыненко Олеся Мулиер Георгий Мохов
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