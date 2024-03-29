Первый канал уберет развлекательный контент из эфира на выходных

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первый канал изменит сетку в выходные дни в связи с терактом в Crocus City Hall.

"30 марта, на девятый день после одного из самых страшных терактов в истории России, в сетке Первого канала произойдут изменения. В эфир выйдет специальный выпуск передачи "Сегодня вечером", посвященный памяти погибших и историям выживших", - говорится в сообщении канала.

В выходные не будут показаны ​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌"КВН. Высшая лига", фильм "Фабрика звезд. 20 лет спустя", праздничный эфир "Ко дню рождения Первого канала", "Михаил Задорнов: Вся жизнь", кинофильм "Берегись автомобиля".