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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:30

Первый канал уберет развлекательный контент из эфира на выходных

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первый канал изменит сетку в выходные дни в связи с терактом в Crocus City Hall.

"30 марта, на девятый день после одного из самых страшных терактов в истории России, в сетке Первого канала произойдут изменения. В эфир выйдет специальный выпуск передачи "Сегодня вечером", посвященный памяти погибших и историям выживших", - говорится в сообщении канала.

В выходные не будут показаны ​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌"КВН. Высшая лига", фильм "Фабрика звезд. 20 лет спустя", праздничный эфир "Ко дню рождения Первого канала", "Михаил Задорнов: Вся жизнь", кинофильм "Берегись автомобиля".

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 – 29 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Первый канал Crocus City Hall
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