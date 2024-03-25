Туроператоры фиксируют единичные отмены туров в Москву

Доля отказов не пресит 5-10% в среднем по рынку, отметили в АТОР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры не наблюдают массовых аннуляций туров в Москву после теракта в Crocus City Hall, отказы не превышают 5-10% в среднем по рынку, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Объем аннуляций туров в Москву оценивается как "единичные случаи". Отдельные игроки рынка говорят максимум о 10% отмененных или перенесенных броней. Въездной рынок пока не отреагировал заметно на события в российской столице, но участники туристического рынка не исключают затишья по новым бронированиям в ближайшие 3 недели", - рассказали в ассоциации.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, объем аннуляций туров в Москву не превысит 5-10% в среднем по рынку.

В туркомпании "Алеан" сообщили АТОР, что аннуляции есть, но их немного - отменены буквально несколько заявок.

"В отдельных компаниях, специализирующихся именно на внутренних экскурсионных турах, говорят об аннуляции до 10% туров в столицу на ближайшие даты. Аналогичный процент отмен наблюдается и в сегменте детского туризма", - уточнили в ассоциации.

Многопрофильные туроператоры не фиксируют массовых отказов от туров в Москву, есть заявки и на новые поездки.