В Федеральной палате адвокатов не видят смысла возвращать смертную казнь в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Институт смертной казни не имеет смысла, если существует вероятность хотя бы 1% судебной ошибки, которые случаются во всех странах считает президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина.

"На вопрос о возвращении смертной казни уже ответила наука криминология. Применение смертной казни не предотвращает трагедий. В Европе есть только одна страна, в которой смертная казнь сохранена, - это Беларусь. Отказ от смертной казни в других странах показал: количество преступлений, за которые ранее была предусмотрена высшая мера наказания, снижается", - привели с‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​лова Володиной в пресс-службе ФПА.

По словам президента ФПА, "к сожалению, ошибки в судебной системе всех стран случались, в том числе по делам с применением смертной казни - там, где эту ошибку исправить невозможно".

"А если институт смертной казни не предотвращает преступность по тем или иным категориям дел, то в чем его смысл, если есть хотя бы 1% возможной судебной ошибки?" - заключила Володина.

В последнее время в России активизировалась дискуссия по поводу целесообразности отмены моратория на применение смертной казни в качестве меры наказания за ряд преступлений.