Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:55

В Федеральной палате адвокатов не видят смысла возвращать смертную казнь в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Институт смертной казни не имеет смысла, если существует вероятность хотя бы 1% судебной ошибки, которые случаются во всех странах считает президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина.

"На вопрос о возвращении смертной казни уже ответила наука криминология. Применение смертной казни не предотвращает трагедий. В Европе есть только одна страна, в которой смертная казнь сохранена, - это Беларусь. Отказ от смертной казни в других странах показал: количество преступлений, за которые ранее была предусмотрена высшая мера наказания, снижается", - привели с‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​лова Володиной в пресс-службе ФПА.

По словам президента ФПА, "к сожалению, ошибки в судебной системе всех стран случались, в том числе по делам с применением смертной казни - там, где эту ошибку исправить невозможно".

"А если институт смертной казни не предотвращает преступность по тем или иным категориям дел, то в чем его смысл, если есть хотя бы 1% возможной судебной ошибки?" - заключила Володина.

В последнее время в России активизировалась дискуссия по поводу целесообразности отмены моратория на применение смертной казни в качестве меры наказания за ряд преступлений.

ФПА Светлана Володина Федеральная палата адвокатов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

В больнице умер еще один пострадавший при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Число обратившихся за медпомощью пострадавших в Crocus City Hall может вырасти

Число обратившихся за медпомощью пострадавших в Crocus City Hall может вырасти

Голикова предложила скорректировать закон о защите прав потребителей

Глава Роспотребнадзора заявила о вероятности пандемии холеры

Срочники будут служить в соединениях и частях на территории России

Срочники будут служить в соединениях и частях на территории России

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

Новый коллайдер стоимостью более 20 млрд рублей проектируют в Новосибирске

Семь скважин используют для разведки на месте обвала на руднике в Приамурье

Семь скважин используют для разведки на месте обвала на руднике в Приамурье

Более 3,5 тыс. детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });