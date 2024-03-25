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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:02

Кремль не участвует в дискуссии о смертной казни

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Кремль не участвует в дискуссии о возможности отменить мораторий на смертную казнь в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нападение на Crocus City Hall

Его попросили выразить отношение к полемике об отмене моратория на смертную казнь после теракта в Crocus City Hall.

"Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии", - ответил Песков.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" на концертный зал Crocus City Hall напали вооруженные люди, которые открыли стрельбу по людям и устроили поджог. На данный момент сообщается о 137 погибших и 182 пострадавших, здание сильно выгорело, задержаны и арестованы четверо подозреваемых.

23 марта председатель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев отметил, что снова возник вопрос о применении смертной казни, и пообещал содержательно проработать эту тему. В тот же день председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в Telegram, что "ни Дума, ни Совет федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу смертной казни".

Андрей Клишас Владимир Васильев Дмитрий Песков Кремль Crocus City Hall Конституционный суд
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