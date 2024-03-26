Володин заявил, что вопрос возвращения смертной казни находится в ведении КС РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о наличии в российском законодательстве норм о смертной казни, но все решения, по его словам, должен принимать Конституционный суд РФ.

"Началось достаточно активное обсуждение темы, которую мы только что поднимали в отношении смертной казни. Ещё раз хочу подчеркнуть: все решения сейчас зависит от Конституционного суда", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании.

Он отметил, что "в законодательстве эта норма есть, и в Конституции она есть". Володин обратил внимание, что "сейчас звучат предложения и референдум провести, и многое другое - всё в законодательстве есть".

Вместе с тем, спикер Госдумы отметил что постановление Конституционного суда о моратории на смертную казнь принято во исполнение международных обязательств перед Советом Европы. "Мы с вами вышли из Совета Европы. Поэтому эта тема требует обсуждения", - сказал Володин.